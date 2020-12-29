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29 декабря, источник: Lenta.Ru

«Арсенал» выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла во вторник, 29 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе лондонцев единственным голом во втором тайме отметился Александр Ляказетт.

Победа стала для «Арсенала» второй подряд, позволила команде набрать 20 очков и выйти на 13-е место. В активе «Брайтона» 13 очков, клуб занимает 17-ю позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» в следующем туре 2 января на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Брайтон» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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