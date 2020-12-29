«Арсенал» выиграл второй матч подряд в АПЛ

Встреча прошла во вторник, 29 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе лондонцев единственным голом во втором тайме отметился Александр Ляказетт.

Победа стала для «Арсенала» второй подряд, позволила команде набрать 20 очков и выйти на 13-е место. В активе «Брайтона» 13 очков, клуб занимает 17-ю позицию.

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