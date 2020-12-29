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29 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Бенфика» победила «Портимоненсе» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над «Портимоненсе» в матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. Голы забили Дарвин Нуньес (13-я минута) и Рафа Силва (23), автогол на счету защитника «Бенфики» Жилберто (90+2).

«Бенфика» набрала 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Портимоненсе» с восемью баллами располагается на 18-й строчке.

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