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29 декабря, источник: Sport24

Куртуа рассказал об отношениях с Зиданом

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Зинедином Зиданом.

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Источник: AP 2020

«Зидан любит ротацию, но это не имеет ничего общего с моими отношениями с ним. Поначалу отношения были немного прохладные, потому что у нас не было общей истории, как у других. Он сам это понял, и летом 2019 года у нас состоялся хороший разговор. С тех пор наши отношения выросли, и сейчас они очень хорошие. Зидан — спокойный человек, хороший мотиватор, но в то же время прямолинейный. Он говорит так, как оно есть», — цитирует Куртуа Marca.

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В нынешнем сезоне Тибо Куртуа принял участие в 15 матчах Ла Лиги.

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