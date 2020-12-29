Куртуа рассказал об отношениях с Зиданом

«Зидан любит ротацию, но это не имеет ничего общего с моими отношениями с ним. Поначалу отношения были немного прохладные, потому что у нас не было общей истории, как у других. Он сам это понял, и летом 2019 года у нас состоялся хороший разговор. С тех пор наши отношения выросли, и сейчас они очень хорошие. Зидан — спокойный человек, хороший мотиватор, но в то же время прямолинейный. Он говорит так, как оно есть», — цитирует Куртуа Marca.