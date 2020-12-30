Гол на 93-й минуте позволил «Манчестер Юнайтед» выиграть матч АПЛ

Встреча прошла во вторник, 29 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 93-й минуте в составе манкунианцев забил Маркус Рашфорд.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 30 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Вулверхэмптон» имеет в активе 21 очко и находится на 12-й позиции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5" data-vnd="03edc6f33c9d1f87bff5" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=03edc6f33c9d1f87bff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.