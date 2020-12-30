СМИ: В АПЛ не обсуждали возможную приостановку сезона из-за коронавируса

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По данным источника, АПЛ и другие лиги Англии не обсуждали такую возможность. АПЛ пока что решила участить тестирование. Это означает, что тесты будут сдаваться дважды в неделю, а не один раз, как это было раньше.

В своем заявлении Премьер-лига заявила, что продолжает полностью доверять своим протоколам и правилам, а также тому, как все клубы их реализуют. АПЛ твердо уверена, что сезон будет продолжен.

Лига также призвала клубы еще раз взглянуть на свои протоколы безопасности, чтобы игроки и персонал не собирались в закрытых помещениях.

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы АПЛ обсуждают вариант приостановки сезона в январе из-за череды вспышек коронавируса. Срок подобной паузы может составить две недели. Пока что идея приостановки сезона обсуждается неформально, но некоторые представители команд считают подобный шаг «неизбежным».

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