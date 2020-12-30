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09:53 (мск), источник: Sport24

СМИ: В АПЛ не обсуждали возможную приостановку сезона из-за коронавируса

Английская Премьер-лига не обсуждала возможную приостановку сезона из-за коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным источника, АПЛ и другие лиги Англии не обсуждали такую возможность. АПЛ пока что решила участить тестирование. Это означает, что тесты будут сдаваться дважды в неделю, а не один раз, как это было раньше.

В своем заявлении Премьер-лига заявила, что продолжает полностью доверять своим протоколам и правилам, а также тому, как все клубы их реализуют. АПЛ твердо уверена, что сезон будет продолжен.

Лига также призвала клубы еще раз взглянуть на свои протоколы безопасности, чтобы игроки и персонал не собирались в закрытых помещениях.

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы АПЛ обсуждают вариант приостановки сезона в январе из-за череды вспышек коронавируса. Срок подобной паузы может составить две недели. Пока что идея приостановки сезона обсуждается неформально, но некоторые представители команд считают подобный шаг «неизбежным».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее был перенесен на более поздний срок матч «Эвертон» — «Манчестер Сити». Также сообщалось, что под угрозой переноса находится игра «Тоттенхэм» — «Фулхэм». 29 декабря стало известно, что по итогам очередного раунда тестирования было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом в командах АПЛ. Из-за пандемии коронавируса также могут быть изменены сроки проведения третьего раунда Кубка Англии, который должен был стартовать 8 января.

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