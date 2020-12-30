СМИ: В АПЛ не обсуждали возможную приостановку сезона из-за коронавируса
Английская
Английская
По данным источника, АПЛ и другие лиги Англии не обсуждали такую возможность. АПЛ пока что решила участить тестирование. Это означает, что тесты будут сдаваться дважды в неделю, а не один раз, как это было раньше.
В своем заявлении
Лига также призвала клубы еще раз взглянуть на свои протоколы безопасности, чтобы игроки и персонал не собирались в закрытых помещениях.
Ранее в СМИ появилась информация, что клубы АПЛ обсуждают вариант приостановки сезона в январе
Напомним, ранее был перенесен на более поздний срок матч «Эвертон» — «Манчестер Сити». Также сообщалось, что под угрозой переноса находится игра «Тоттенхэм» — «Фулхэм». 29 декабря стало известно, что по итогам очередного раунда тестирования было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом в командах АПЛ.