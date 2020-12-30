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12:20 (мск), источник: Sport24

У Коутиньо подозрение на разрыв мениска

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил повреждение в матче 16-го тура Ла Лиги против «Эйбара» (1:1).

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Бразилец вышел на замену на 66-й минуте, но ближе к концовке встречи был вынужден покинуть поле с помощью врачей, а по окончании игры медики «Барсы» осмотрели игрока и выразили опасения, что у Коутиньо повреждение латерального мениска левого колена. Об этом сообщает AS. Диагноз на данный момент является предварительным.

В ближайшее время Коутиньо пройдет полноценное обследование. В случае, если у игрока будет диагностирован разрыв мениска, ему придется лечь на операцию и пропустить до 4 месяцев. Частичный разрыв мениска может привести к тому, что Коутиньо пропустит до двух месяцев.

В сезоне-2020/21 Филиппе провел 12 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Барселона
1:1
Первый тайм: 0:0
Эйбар
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