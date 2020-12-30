У Коутиньо подозрение на разрыв мениска

Бразилец вышел на замену на 66-й минуте, но ближе к концовке встречи был вынужден покинуть поле с помощью врачей, а по окончании игры медики «Барсы» осмотрели игрока и выразили опасения, что у Коутиньо повреждение латерального мениска левого колена. Об этом сообщает AS. Диагноз на данный момент является предварительным.

В ближайшее время Коутиньо пройдет полноценное обследование. В случае, если у игрока будет диагностирован разрыв мениска, ему придется лечь на операцию и пропустить до 4 месяцев. Частичный разрыв мениска может привести к тому, что Коутиньо пропустит до двух месяцев.