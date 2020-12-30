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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Шпилевский из «Кайрата» признан лучшим тренером КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана определила победителя в номинации «Лучший тренер-2020» по итогам суммирования баллов, которые тренеры-кандидаты набрали в результате голосований среди коллег по цеху, проведенных ранее — в августе, сентябре, октябре и ноябре.

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Источник: Reuters

Лучшим тренером стал рулевой «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Тройка лучших в номинации «Лучший тренер-2020»:

1. Алексей Шпилевский («Кайрат») — 27 баллов;.

2. Константин Горовенко («Шахтер») — 5 баллов;.

3. Григорий Бабаян («Тобол») — 4 балла.

Отметим, что 32-летний Шпилевский принял алматинский клуб в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял «Динамо-Брест». Под его руководством «Кайрат» выиграл «золото» в минувшем сезоне КПЛ, вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу отобрались «Атырау» с «Актобе».

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