Алексей Шпилевский из «Кайрата» признан лучшим тренером КПЛ-2020
Профессиональная футбольная лига Казахстана определила победителя в номинации «Лучший тренер-2020» по итогам суммирования баллов, которые
Профессиональная футбольная лига Казахстана определила победителя в номинации «Лучший тренер-2020» по итогам суммирования баллов, которые
Лучшим тренером стал рулевой «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Тройка лучших в номинации «Лучший тренер-2020»:
1. Алексей Шпилевский («Кайрат») — 27 баллов;.
2. Константин Горовенко («Шахтер») — 5 баллов;.
3. Григорий Бабаян («Тобол») — 4 балла.
Отметим, что 32-летний Шпилевский принял алматинский клуб в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял «Динамо-Брест». Под его руководством «Кайрат» выиграл «золото» в минувшем сезоне КПЛ, вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в