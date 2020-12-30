Алексей Шпилевский из «Кайрата» признан лучшим тренером КПЛ-2020

Отметим, что 32-летний Шпилевский принял алматинский клуб в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял «Динамо-Брест». Под его руководством «Кайрат» выиграл «золото» в минувшем сезоне КПЛ, вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу отобрались «Атырау» с «Актобе».