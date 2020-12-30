Экс-тренер мадридского «Реала» Солари возглавил мексиканскую «Америку»

Сроки контракта с 44-летним специалистом не уточняются. Во главе команды Солари сменил бывшего тренера сборной Мексики Мигеля Эрреру, отправленного в отставку ранее в декабре.

Солари возглавил «Реал» осенью 2018 года, сменив уволенного Хулена Лопетеги, и проработал на посту руководителя команды «сливочных» до марта 2019 года, после чего в «Королевский клуб» вернулся Зинедин Зидан.