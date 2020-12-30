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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер мадридского «Реала» Солари возглавил мексиканскую «Америку»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари возглавил «Америку», сообщается в официальном аккаунте мексиканского футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сроки контракта с 44-летним специалистом не уточняются. Во главе команды Солари сменил бывшего тренера сборной Мексики Мигеля Эрреру, отправленного в отставку ранее в декабре.

Солари возглавил «Реал» осенью 2018 года, сменив уволенного Хулена Лопетеги, и проработал на посту руководителя команды «сливочных» до марта 2019 года, после чего в «Королевский клуб» вернулся Зинедин Зидан.

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