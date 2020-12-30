Бывший тренер сборной России раскритиковал Роналду

«Криштиану (Роналду) почти ничего не делает в оборонительной фазе. Дибала тоже мало помогает. Но, если они в хорошей форме, то команда поддерживает их. Но тот, кто так тренируется, не приносит никакой пользы команде», — цитирует Капелло calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.