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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер сборной России раскритиковал Роналду

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экс-наставник сборной России Фабио Капелло раскритиковал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за игру в обороне.

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«Криштиану (Роналду) почти ничего не делает в оборонительной фазе. Дибала тоже мало помогает. Но, если они в хорошей форме, то команда поддерживает их. Но тот, кто так тренируется, не приносит никакой пользы команде», — цитирует Капелло calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл в десяти матчах итальянской Серии А, в которых забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

После 13 туров «Ювентус» занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в активе 24 очка.

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