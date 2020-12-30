СМИ: экс-спортивный директор «Милана» отсудил у клуба более 5 млн евро

Бобан был уволен из «Милана» в марте за то, что в интервью La Gazzetta dello Sport открыто критиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса. Тогда хорватский функционер заявил, что Газидис действовал за спиной клуба, ведя переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником. Согласно версии руководства, Бобан был отправлен в отставку по объективным причинам, но сам хорват не считал свое увольнение справедливым. Он обратился в суд, чтобы оспорить увольнение.