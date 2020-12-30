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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-спортивный директор «Милана» отсудил у клуба более 5 млн евро

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» проиграл бывшему спортивному директору Звонимиру Бобану в суде и выплатит ему более 5 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2020

Бобан был уволен из «Милана» в марте за то, что в интервью La Gazzetta dello Sport открыто критиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса. Тогда хорватский функционер заявил, что Газидис действовал за спиной клуба, ведя переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником. Согласно версии руководства, Бобан был отправлен в отставку по объективным причинам, но сам хорват не считал свое увольнение справедливым. Он обратился в суд, чтобы оспорить увольнение.

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В среду стало известно, что суд Милана встал на сторону 52-летнего функционера и обязал «Милан» выплатить 5,37 миллиона евро. Отмечается, что клуб намерен подать апелляцию, чтобы подтвердить «правильность и законность своих решений и предпринятых действий».

Бобан, выступавший за «Милан» в бытность футболистом, пришел в руководство клуба летом 2019 года, до этого хорват был заместителем генерального секретаря ФИФА.
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