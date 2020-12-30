Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесен из-за коронавируса
Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесен на неопределенный срок
Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» перенесен на неопределенный срок
По данным источника, среди заболевших есть сотрудники клуба и сами футболисты «Фулхэма». На западе Лондона резко выросло количество заболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в клубах АПЛ в результате новых тестов зарегистрировано 18 случаев заболевания.
Лондонское дерби должно было состояться в среду, 30 декабря.