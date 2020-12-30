«Валенсия» проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу
«Валенсия» уступила «Гранаде» в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Валенсия» уступила «Гранаде» в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Гости открыли счет на 36-й минуте, когда с передачи россиянина Дениса Черышева отличился Кевин Гамейро. Хозяева успели отыграться до перерыва благодаря голу Кенеди. В перид с 70-й по 76-ю минуту судья удалил с поля трех игроков — двух у «Валенсии» и одного у «Гранады». В численном большинстве хозяева забили в концовке и вырвали победу.
После этого поражения «Валенсия» идет на 16-м месте в таблице Примеры с 15 очками после 16 игр. «Гранада одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает 7-ю строчку с 24 очками после 15 игр.