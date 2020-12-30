«Атлетико» обыграл «Хетафе» в 500-м матче Симеоне на посту главного тренера

Для Диего Симеоне этот матч стал 500-м в качестве главного тренера мадридского клуба. Он возглавил «Атлетико» в 2011 году и смог привести его к чемпионству в Испании, а также к двум титулам Лиги Европы. Победа над «Хетафе» стала для аргентинского наставника 301-й в клубе.