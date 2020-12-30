«Атлетико» обыграл «Хетафе» в 500-м матче Симеоне на посту главного тренера
ТАСС, 30 декабря. «Атлетико» на своем поле переиграл «Хетафе» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС, 30 декабря. «Атлетико» на своем поле переиграл «Хетафе» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 20-й минуте забил Луис Суарес.
Для Диего Симеоне этот матч стал 500-м в качестве главного тренера мадридского клуба. Он возглавил «Атлетико» в 2011 году и смог привести его к чемпионству в Испании, а также к двум титулам Лиги Европы. Победа над «Хетафе» стала для аргентинского наставника 301-й в клубе.
«Атлетико» одержал третью подряд победу в чемпионате и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков, «Хетафе» идет на 14-й строчке (17 очков). В следующем туре подопечные Симеоне 3 января на выезде сыграют с «Алавесом», «Хетафе» днем ранее примет «Вальядолид».