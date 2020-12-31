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07:59 (мск), источник: ТАСС

«Реал» сыграл вничью с «Эльче» и прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании

ТАСС, 31 декабря. Мадридский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2020

В составе «Реала» голом отметился Лука Модрич (20-я минута), за «Эльче» с пенальти забил Фидель (52).

«Реал» прервал серию из пяти побед в рамках чемпионата. На счету команды Зинедина Зидана 33 очка после 16 матчей и второе место в турнирной таблице. «Эльче» набрал 16 очков за 14 игр и располагается на 15-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Реал» 2 января дома сыграет с «Сельтой», «Эльче» 3 января приедет в гости к «Атлетику».

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Эльче
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал
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