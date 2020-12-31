«Реал» сыграл вничью с «Эльче» и прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
ТАСС, 31 декабря. Мадридский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
ТАСС, 31 декабря. Мадридский футбольный клуб «Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «Реала» голом отметился Лука Модрич (20-я минута), за «Эльче» с пенальти забил Фидель (52).
«Реал» прервал серию из пяти побед в рамках чемпионата. На счету команды Зинедина Зидана 33 очка после 16 матчей и второе место в турнирной таблице. «Эльче» набрал 16 очков за 14 игр и располагается на 15-м месте.
В следующем туре «Реал» 2 января дома сыграет с «Сельтой», «Эльче» 3 января приедет в гости к «Атлетику».