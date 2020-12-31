«Реал» сыграл вничью с «Эльче» и прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании

В составе «Реала» голом отметился Лука Модрич (20-я минута), за «Эльче» с пенальти забил Фидель (52).

«Реал» прервал серию из пяти побед в рамках чемпионата. На счету команды Зинедина Зидана 33 очка после 16 матчей и второе место в турнирной таблице. «Эльче» набрал 16 очков за 14 игр и располагается на 15-м месте.