Подвинуть Вагнера и Аймбетова, или зачем «Кайрату» Артур Шушеначев

Алматинский «Кайрат» в КПЛ-2020 предстал самым результативным коллективом. Подбор игроков атакующей линии и ее вариативность в пример другим оказались весьма разнообразными. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, нужен ли алматинцам молодой нападающий Артур Шушеначев и сможет ли он побороться за место в основном составе.

Команда Кайрат

Шушеначев является классическим форвардом таранного типа. Причем он не обделен техникой. В чемпионском для «Кайрата» сезоне он забил три гола в четырнадцати матчах.

22-летний нападающий отличился в марте до первой остановки чемпионата, поразив ворота «Окжетпеса» (5:0), затем забил в июле, после того, как турнир был возобновлен. Тогда Шушеначев отличился в матче с «Жетысу» (3:0).

Последний раз форвард записал на свой счет взятие ворот в августе после второго по счету рестарта чемпионата, отметившись голом в матче с «Каспием» (3:0). После этого игрок молодежной сборной Казахстана уходил с поля без голов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NRzaHcvZgNI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нельзя сказать, что Шушеначев не старался проявить себя и исполнить свою непосредственную функцию — забивать голы. Но складывается впечатление, что нападающий «Кайрата» так и не интегрировался в философию Алексея Шпилевского.

Его действия, как правило, были однообразными, а громадный потенциал остается нереализованным. Даже неплохая техническая оснащенность идет не на пользу команде, а наоборот. Футболист порой чрезмерно увлекается индивидуальными действиями, чем не способствует общекомандной эффективности.

Можно сказать, Шушеначев после обозначенных выше всплесков ничем не запомнился по мере развития турнирной дистанции и в качественном смысле явно не вырос.

Его контракт заканчивается в конце 2022 года. У него, конечно, есть шанс побороться за попадание в основу с такими игроками, как Вагнер Лав и Абат Аймбетов. Либо уехать в аренду, чтобы прокачаться в менее амбициозном клубе.

Кстати, Аймбетов для него, можно сказать, показательный пример. Лучший бомбардир среди казахстанцев в последних двух сезонах (суммарно 26 голов) ранее не блистал такой результативностью. В сезоне, когда экс-игроку «Актобе» было 22 года (столько же сейчас Шушенаеву), Аймбетов провел всего три игры и не смог открыть голевой счет. Сейчас же представить без него атаку ведущего клуба страны и сборной Казахстана невозможно.