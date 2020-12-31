Подвинуть Вагнера и Аймбетова, или зачем «Кайрату» Артур Шушеначев
Молодой форвард забил три гола в сезоне-2020.
Молодой форвард забил три гола в сезоне-2020.
Алматинский «Кайрат» в КПЛ-2020 предстал самым результативным коллективом. Подбор игроков атакующей линии и ее вариативность в пример другим оказались весьма разнообразными. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, нужен ли алматинцам молодой нападающий Артур Шушеначев и сможет ли он побороться за место в основном составе.
Шушеначев является классическим форвардом таранного типа. Причем он не обделен техникой. В чемпионском для «Кайрата» сезоне он забил три гола в четырнадцати матчах.
22-летний нападающий отличился в марте до первой остановки чемпионата, поразив ворота «Окжетпеса» (5:0), затем забил в июле, после того, как турнир был возобновлен. Тогда Шушеначев отличился в матче с «Жетысу» (3:0).
Последний раз форвард записал на свой счет взятие ворот в августе после второго по счету рестарта чемпионата, отметившись голом в матче с «Каспием» (3:0). После этого игрок молодежной сборной Казахстана уходил с поля без голов.
Нельзя сказать, что Шушеначев не старался проявить себя и исполнить свою непосредственную функцию — забивать голы. Но складывается впечатление, что нападающий «Кайрата» так и не интегрировался в философию Алексея Шпилевского.
Его действия, как правило, были однообразными, а громадный потенциал остается нереализованным. Даже неплохая техническая оснащенность идет не на пользу команде, а наоборот. Футболист порой чрезмерно увлекается индивидуальными действиями, чем не способствует общекомандной эффективности.
Можно сказать, Шушеначев после обозначенных выше всплесков ничем не запомнился по мере развития турнирной дистанции и в качественном смысле явно не вырос.
Его контракт заканчивается в конце 2022 года. У него, конечно, есть шанс побороться за попадание в основу с такими игроками, как Вагнер Лав и Абат Аймбетов. Либо уехать в аренду, чтобы прокачаться в менее амбициозном клубе.
Кстати, Аймбетов для него, можно сказать, показательный пример. Лучший бомбардир среди казахстанцев в последних двух сезонах (суммарно 26 голов) ранее не блистал такой результативностью. В сезоне, когда
Напомним, «Кайрат» в сезоне-2020 стал чемпионом Казахстана, впервые выиграв «золото» с 2004 года. В следующем году алматинцы выступят в Лиге чемпионов.