Топ-7 трансферов лета-2020 в АПЛ, которые сработали лучше других
Этим футболистам хватило нескольких месяцев, чтобы оправдать свой переход.
Этим футболистам хватило нескольких месяцев, чтобы оправдать свой переход.
Трансферное окно в пандемийном сезоне затянулось намного дольше обычного. УЕФА рекомендовал национальным чемпионатам закрыть окно переходов к 5 октября, и английская
Одна небольшая оговорка: топ составлялся исключительно по уровню игры вкупе с соотношением цена/качество. Футболистов, сыгравших недостаточное количество матчей, оценить сложно, поэтому список актуален только на двадцатые числа декабря. Игроки не идут в определённом порядке (от лучшего к худшему или наоборот), все совпадения случайны. Приступим!
Диого Жота
Из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль»
Сумма: 45 млн евро
Трансфер состоялся 19 сентября («Ливерпуль» заплатил всего 4,5 млн евро, остальные транши распределив на будущее) и готовился уже долго. Чемпион Англии всегда скрупулезно подходит к трансферам, поэтому португалец находился в
Дальше Жота держал уровень — феноменальная результативность (5 голов в АПЛ, 4 в ЛЧ, 100 и 90 минут на гол соответственно) на фоне редко забивающего Фирмино заставила говорить о возможном отъезде Роберто с «Энфилда». Несмотря на это, Диого все еще игрок расширенного состава, а не основного (Фирмино
Хамес Родригес
Из «Реала» в «Эвертон»
Сумма: ~ 25 млн евро
До конца непонятно, сколько «ирискам» пришлось заплатить за полузащитника — согласно некоторым источникам, игрок англичанам вообще достался бесплатно. В любом случае в «Эвертоне» безусловно рады приходу Хамеса: Анчелотти серьёзно обновил состав (помимо звёздного колумбийца в основе играют пришедшие летом Дукуре, Аллан и Годфри), но это не помешало «Эвертону» ударно начать сезон — семь побед подряд, четыре из которых в чемпионате. Хамес играет справа в атаке, но постоянно смещается ближе к центру — оттуда удобнее созидать. Почти вся атакующая игра «Эвертона» держится на нём: он с ходу взял на себя роль распасовщика, отдавая по 2,6 передачи под удар за игру. Не забывает Хамес и о голах (забил уже трижды, в том числе и дебютный мяч в АПЛ бильярдным ударом в ворота «Вест Бромвича»).
В штабе Анчелотти очень надеются на Родригеса, даже освобождая его от интенсивной оборонительной работы (звёздам у Папы Карло такое дозволяется регулярно). После удачной серии «Эвертон» сбавил, но влияние Хамеса на игру всё ещё неоспоримо — как и его нахождение в списке лучших трансферов этого межсезонья.
Из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм».
Сумма: 17 млн евро
На самом деле датчанин обошёлся лондонской команде ещё дешевле: в обратном направлении за 13,5 млн евро отправился Кайл
Несмотря на пасующих ЦЗ, защиту и атаку связывает именно датчанин (третье место в лиге по количеству пасов до последних матчей «Тоттенхэма», сейчас откатился на восьмое — при этом «шпоры» только одиннадцатые по общему количеству передач). Его хладнокровие и умение контролировать темп игры часто помогает «Тоттенхэму» сбить атаки соперника или перейти в наступление. Выделяется Хейбьерг и оборонительными показателями: седьмой в лиге по отборам, первый по фолам (при всего двух жёлтых карточках — умение игрока тактически нарушать правила впечатляет, а команде это приносит большую пользу). При такой объёмной черновой работе внушает уважение то, что каждый матч в АПЛ Хейбьерг играет от начала и до конца — если вдруг датчанин травмируется, у Моуринью будут большие проблемы.
Томаш Соучек
Из «Славии» в «Вест Хэм».
Сумма: 16,2 млн евро
Неискушённые
В достойном выступлении «ВХЮ» в этом сезоне есть немалая заслуга Соучека — он играет в центре полузащиты вместе с капитаном Декланом Райсом, но уже перехватывает у молодого воспитанника управление партнерами. Именно чех координирует перемещения одноклубников в компактном блоке «Вест Хэма» и отлично читает эпизоды. Оппонентам
Эдуар Менди
Из «Ренна» в «Челси».
Сумма: 25 млн евро.
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Тьяго Силва
Из «ПСЖ» в «Челси».
Сумма: бесплатно
«Челси» крупно потратился на атакующих игроков (Вернер, Хаверц, Зиеш), но не забыл и о защите — в клуб пришли Чилуэлл, Силва и Менди. Тем интереснее, что самые эффективные на данный момент трансферы (потому и идут вместе) оказались двумя самыми дешёвыми из вышеприведённых.
Вратарская проблема доставляла Лэмпарду неудобства весь прошлый сезон, под конец которого в ворота даже вставал Вилли Кабальеро (от чудачеств Кепы совсем устали). Сенегальца после удачного для «Ренна» сезона рекомендовал вратарь дубля «Челси» и по совместительству легенда клуба Петр Чех.
В десяти матчах по воротам «Челси» нанесли ударов по воротам суммарной опасностью всего в 8,4 гола (Менди пропустил девять) — в этом неоспоримое достижение обороны синих.
Однако всё равно в сравнении с потенциальными конкурентами Менди выглядит героем: в своих матчах Кепа и Кабальеро выступали неубедительно. У Кепы показатель составляет -1,2 (каждый матч команда пропускает на 0,42 голов больше, чем могла бы со средним в лиге вратарём), у Кабальеро — -1,5 (в одном матче с «Вест Бромвичем», закончившемся 3:3, суммарная опасность составила как раз 1,5 гола). Учитывая это и похвалы в медиа, Менди заслужил быть в этом списке.
Однако спокойствие у своих ворот заслуга не только Менди. Первые два матча сезона (3:1 с «Брайтоном», где аутсайдер создал больше моментов и заслуживал большего, и беззубые 0:2 с «Ливерпулем») «Челси» проиграл по xG. После поражения на «Энфилде» в состав вошел Тьяго Силва, и ситуация наладилась (если выносить за скобки пресловутый матч с единственное поражение по ожидаемым голам — 1,22−1,01 с «Эвертоном, максимальный показатель соперника в этих одиннадцати матчах — 1,42 от «Саутгемптона»). Хотя начал Силва адово: привёз гол в дебютном матче с «Вест Бромвичем» (вышел на матч с капитанской повязкой — с тех пор 36-летний защитник, кажется, не снимает её даже дома). Несмотря на свою ошибку, взял себя в руки и спокойно доиграл матч, словно ничего не было.
Бразилец не только сам привнёс спокойствие в команду, он положительно действует на партнёров: то, как рядом с Силвой раскрылся Курт Зума, заметили уже все. Тьяго курирует молодого напарника по центру обороны, буквально управляя им на поле. «Челси» идёт четвёртым в лиге по пропущенным голам (18) и вторым по допущенным xG (14,41) благодаря именно этому тандему.
Рубен Диаш
Из «Бенфики» в «Манчестер Сити».
Сумма: 68 млн евро
Да, сейчас вы скажете, что у Пепа проблемы, что Диаш не заслуживает быть здесь, что потраченная сумма слишком велика, значит, надо дать
Во всех матчах сезона разница в матчах до подписания Диаша и после слишком бросается в глаза: 7 пропущенных в 3 матчах до трансфера, столько же в 19 (!) после прихода Рубена. Аналогично случаю с Силвой и Зума, он сделал из Стоунза стену — когда защитники играли в паре, «Сити» вообще не пропустил ни одного гола. Изучая Диаша в АПЛ сезона-2020/21, болельщики сравнивают португальца с ван Дейком — когда Вирджил пришёл в «Ливерпуль», показатели мерсисайдцев улучшились в разы, а сам защитник стал управлять всей оборонительной линией, став попросту незаменимым и не пропустив ни одного матча.
Даже тот факт, что Диаш забил в свои ворота (автогол и 1:1 с «ВБА») больше, чем в чужие, не смущает поклонников «горожан»: они называют Рубена лучшим игроком сезона в своем составе и хвалят руководство за дорогую покупку. Лучший игрок сезона в команде при огромной зависимости атаки от Де Брёйне? Это многое говорит о Диаше в «Сити».
Эмилиано Мартинес
Из «Арсенала» в «Астон Виллу».
Сумма: 17,5 млн евро
Эми Мартинес провёл в «Арсенале» десять с лишним лет (пришёл 18-летним пацаном аж в июле 2010-го), успев поиграть за шесть разных клубов в арендах. За «канониров» в АПЛ аргентинец отыграл гордые 15 матчей (с 16 пропущенными), показав себя во всей красе во время травмы Лено в концовке сезона (Эмилиано достал из сетки мяч девять раз, хотя средний вратарь с ударов подобной сложности пустил бы почти 13). Кипера сразу захотела «Вилла» — роль сменщика немца Мартинеса не прельщала. Отвалив солидные 21 млн евро, «Астон Вилла» рискнула и совершенно не прогадала. Мартинес сразу дал это понять, отстояв на ноль в дебютном матче с «Шеффилдом» и потащив пенальти.
Смешно в этой ситуации то, что на смену аргентинцу взяли исландца Рунарссона — абсолютно худшего вратаря Лиги 1 за последние два года про продвинутым метрикам. В случае травмы Лено «Арсеналу» придётся тяжко — с Эми такого не было. Теперь он любимчик болельщиков в «Бирмингеме» и наконец наслаждается игрой. Заслужил.
Могли попасть в топ, но не попали:
● Олли Уоткинс, если бы забивал за «Астон Виллу» чуть более стабильно (6 голов в 14 матчах, но забивал только в трех из них);
● Тимоти Кастань, если бы не травмировался — эффективно влился в игру «Лестера», отлично подключаясь и оформляя голевые действия (1+2 для крайнего защитника — очень неплохо);
● Росс Баркли, если бы «Вилла» выкупила его у «Челси», а сам Росс сыграл бы больше пяти игр — влияние Баркли на качество атак команды неоспоримо;
● Томас Парти, если бы «Арсенал» просто был чуть лучше;
● Хаким Зиеш, Тьяго Алькантара и Эдинсон Кавани, если бы играли чуть чаще и не травмировались — каждый серьёзно влияет на атакующую игру команды, когда находится на поле;
● Тимо Вернер, если бы реализовывал моменты эффективнее;
● Адам Лаллана, если бы «Брайтону» везло чуть больше с результатами, а самому Адаму — с травмами.
Артём Гехт