Бездомный пес прервал футбольный матч и обрел хозяина
Бездомный пес прервал матч чемпионата Боливии по футболу и погрыз бутсу одного из игроков. Видео опубликовано в
Бездомный пес прервал матч чемпионата Боливии по футболу и погрыз бутсу одного из игроков. Видео опубликовано в
Пес выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу. Матч был прерван на три минуты. В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля.
Игра проходила между боливийскими командами «Насиональ Потоси» и «Стронгест». Встреча завершилась крупной победой последних со счетом 3:0. После игры пес обрел хозяина.
Как сообщает издание CBS Sport, после матча один из футболистов забрал пса к себе домой. Этим игроком стал Рауль Кастро из «Стронгест». Он разыскал пса в одном из приютов после матча.