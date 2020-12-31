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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Бездомный пес прервал футбольный матч и обрел хозяина

Бездомный пес прервал матч чемпионата Боливии по футболу и погрыз бутсу одного из игроков. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте агентства Reuters.

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Пес выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу. Матч был прерван на три минуты. В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра проходила между боливийскими командами «Насиональ Потоси» и «Стронгест». Встреча завершилась крупной победой последних со счетом 3:0. После игры пес обрел хозяина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает издание CBS Sport, после матча один из футболистов забрал пса к себе домой. Этим игроком стал Рауль Кастро из «Стронгест». Он разыскал пса в одном из приютов после матча.

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