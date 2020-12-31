Бездомный пес прервал футбольный матч и обрел хозяина

Пес выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу. Матч был прерван на три минуты. В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля.

Игра проходила между боливийскими командами «Насиональ Потоси» и «Стронгест». Встреча завершилась крупной победой последних со счетом 3:0. После игры пес обрел хозяина.

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