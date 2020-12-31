Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на игру в футбол без зрителей во время пандемии коронавируса.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на игру в футбол без зрителей во время пандемии коронавируса.
«Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов. Мы должны жить с этим, мы должны стараться вести нормальную жизнь, но, конечно, мы должны соблюдать правила. Но играть без фанатов мне очень не нравится», — цитирует Роналду Daily Mail.
Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» становился чемпионом Англии, Испании и Италии соответственно, с «МЮ» и «Реалом» в общей сложности пять раз выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
«Возраст не имеет значения, важно желание. Неважно, хорош ли Криштиану Роналду, вы не знаете, что будет завтра. Я живу настоящим. В настоящий момент все хорошо, я чувствую себя счастливым, я чувствую себя в порядке. Я надеюсь сыграть еще