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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на игру в футбол без зрителей во время пандемии коронавируса.

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«Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов. Мы должны жить с этим, мы должны стараться вести нормальную жизнь, но, конечно, мы должны соблюдать правила. Но играть без фанатов мне очень не нравится», — цитирует Роналду Daily Mail.

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Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» становился чемпионом Англии, Испании и Италии соответственно, с «МЮ» и «Реалом» в общей сложности пять раз выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

«Возраст не имеет значения, важно желание. Неважно, хорош ли Криштиану Роналду, вы не знаете, что будет завтра. Я живу настоящим. В настоящий момент все хорошо, я чувствую себя счастливым, я чувствую себя в порядке. Я надеюсь сыграть еще много-много лет, но никогда не знаешь, что случится», — добавил 35-летний форвард.

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