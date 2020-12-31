Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

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«Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов. Мы должны жить с этим, мы должны стараться вести нормальную жизнь, но, конечно, мы должны соблюдать правила. Но играть без фанатов мне очень не нравится», — цитирует Роналду Daily Mail.

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Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» становился чемпионом Англии, Испании и Италии соответственно, с «МЮ» и «Реалом» в общей сложности пять раз выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Португалии Роналду становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.