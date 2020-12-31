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15:52 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов борисовского БАТЭ стал экс-наставник «Ислочи» Виталий Жуковский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На посту наставника 15-кратных чемпионов Беларуси Виталий Жуковский сменил Александра Лисовского, который с сентября этого года возглавлял БАТЭ после отставки Кирилла Альшевского.

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Последние два сезона борисовская команда занимала 2-е место в национальном первенстве, уступая золото брестскому «Динамо» и солигорскому «Шахтеру». До этого футболисты БАТЭ 13 лет подряд становились чемпионами Беларуси.

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Виталий Жуковский, которому сейчас 36 лет, на этой неделе покинул пост главного тренера футболистов «Ислочи», отработав в клубе 11 лет. Под его руководством команда из Минского района проделала путь от любительского до профессионального уровня. Футболисты «Ислочи» становились бронзовыми призерами второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионами первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет подопечные Виталия Жуковского выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси, в которой добились громких побед над лидерами белорусского футбола. В 2019 году клуб занял 5-е место в национальном первенстве и пробился в полуфинал Кубка Беларуси.

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