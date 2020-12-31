Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ

Виталий Жуковский, которому сейчас 36 лет, на этой неделе покинул пост главного тренера футболистов «Ислочи», отработав в клубе 11 лет. Под его руководством команда из Минского района проделала путь от любительского до профессионального уровня. Футболисты «Ислочи» становились бронзовыми призерами второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионами первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет подопечные Виталия Жуковского выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси, в которой добились громких побед над лидерами белорусского футбола. В 2019 году клуб занял 5-е место в национальном первенстве и пробился в полуфинал Кубка Беларуси.