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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

Больше не вернется в Европу? Что сейчас происходит в карьере Меркеля

С сентября он выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2020

Казахстанский полузащитник Александр Меркель начал пропадать с радаров с момента своего перехода в «Аль-Файсали». Корреспондент Vesti.kz сомневается в том, что полузащитник, имеющий на счету три матча за национальную сборную, вернется в сильные чемпионаты Европы. В этой статье написано о причинах таких выводах и статистике футболиста после переезда в Саудовскую Аравию.

Казахстанскому хавбеку, начинавшему свой путь во взрослом футболе в составе «Милана», уже в феврале исполнится 29 лет. В этом возрасте многие игроки все еще находятся в пиковой форме, но у Меркеля сейчас заметен значительный спад. Мало того, что Александр решил перейти в чемпионат Саудовской Аравии, так еще и пользы от него команде не так много, как этого могли ожидать болельщики, радовавшиеся подписанию контракта с бывшим игроком клубов Серии А, английского «Уотфорда» и немецкого «Бохума». За три с половиной месяца Меркель сыграл за «Аль-Файсали» девять матчей, отметившись лишь одним ассистом и тремя желтыми карточками.

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Сам клуб сейчас идет на десятом месте в чемпионате, набрав 13 очков после десяти сыгранных матчей. Меркель все свои девять игр сыграл в стартовом составе, но четырежды был заменен по ходу матчей. Результативность Александра чуть ниже средней в команде. При этом казахстанский полузащитник является четвертым футболистом «Аль-Файсали» по трансферному ценнику. Меркель оценивается в один миллион евро.

В основном в Саудовскую Аравию, как и в Китай или Катар, едут для заработка в конце карьеры. В этой стране уже играют 32-летний Эвер Банега, выступавший за сборную Аргентины, 33-летний итальянец Себастьян Джовинко, 35-летний француз Бафетимби Гомис и 31-летний экс-форвард «Кайрата» Леандре Тавамба. Но есть и исключения, к примеру, 27-летний аргентинец Лусиано Вьетто, который несколько лет назад играл в ряде топовых клубов Испании. Меркель входит в топ-100 дорогостоящих игроков чемпионата Саудовской Аравии, занимая 71-е место.

Еще в прошлом сезоне Александр выступал за «Хераклес» в чемпионате Нидерландов. За 25 матчей в топовой европейской лиге Меркель забил два гола и отметился четырьмя ассистами. Теперь же Меркель уехал в более слабый, медленный и неперспективный чемпионат, да и уровень его результативности заметно снизился. Как правило, уехав «на заработки», футболисты теряют свой спортивный интерес, особенно если команда не занимает высоких позиций в чемпионате. Здесь прослеживается именно это. И очень жаль, что Меркель уехал туда в 28 лет, ведь реанимировать свою карьеру и вернуться после «заработков» на былой уровень практически никому, в полной мере, не удавалось.

Напомним, что Меркель провел три игры за сборную Казахстана. Свой последний матч в футболке национальной дружины Александр провел в марте 2019 года, отыграв в домашней игре квалификации Евро-2020 против сборной России (0:4). В трех матчах за команду Казахстана на счету Меркеля одна голевая передача.

Димаш Тулегенов

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