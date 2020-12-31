Комментатору Геничу стало плохо во время трансляции матча: «Пелена перед глазами, не понял, что произошло»

Генич в прямом эфире комментировал матч, состоявшийся 30 декабря, но в последние 15 минут игры его заменил заменил Станислав Минин.

«Этот чертов год не мог закончиться просто так. Пару дней назад попал в ДТП. Езжу аккуратно, а тут бац… и звездец. 20 лет за рулем, ни одной аварии. Сам цел, но ощущение не из приятных.

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А вчера вообще трэш. Работаю себе спокойно испанский матч, ничего экстраординарного. И тут во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали скорую помощь. Помогли.