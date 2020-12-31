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18:20 (мск), источник: Sport24

Комментатору Геничу стало плохо во время трансляции матча: «Пелена перед глазами, не понял, что произошло»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в твиттере рассказал, что ему стало плохо во время работы на матче 16-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Валенсия» (2:1).

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Источник: Sport24

Генич в прямом эфире комментировал матч, состоявшийся 30 декабря, но в последние 15 минут игры его заменил заменил Станислав Минин.

«Этот чертов год не мог закончиться просто так. Пару дней назад попал в ДТП. Езжу аккуратно, а тут бац… и звездец. 20 лет за рулем, ни одной аварии. Сам цел, но ощущение не из приятных.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вчера вообще трэш. Работаю себе спокойно испанский матч, ничего экстраординарного. И тут во втором тайме накрывает по полной. Пелена перед глазами, сердцебиение как пулеметная очередь, голова закружилась, ни фига не понял, что произошло. Прямо во время матча! Охренеть. Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызывали скорую помощь. Помогли.

И спасибо Станиславу Минину за то, что прибежал и подстраховал на последние 15 минут. Выручил! С наступающим, друзья! Берегите себя! Здоровье — самое главное, — написал Генич.

Гранада
2:1
Первый тайм: 1:1
Валенсия
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