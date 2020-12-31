«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в последнем матче года в европейских чемпионатах

В составе хозяев гол забил полузащитник Роберто Торрес на 68-й минуте. У «Алавеса» на 75-й минуте с пенальти отличился нападающий Лукас Перес. На 8-й минуте матча красную карточку за грубую игру получил голкипер «Осасуны» Рубен.

«Осасуна» не может одержать победу в чемпионате Испании на протяжении девяти матчей, команда закончила год на 19-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 15 матчах, «Алавес» идет 13-м с 18 очками после 16 матчей.