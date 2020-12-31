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20:40 (мск), источник: ТАСС

«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в последнем матче года в европейских чемпионатах

ТАСС, 31 декабря. «Осасуна» сыграла вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Матч прошел в Памплоне на стадионе «Эль-Садар».

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Источник: AFP 2020

В составе хозяев гол забил полузащитник Роберто Торрес на 68-й минуте. У «Алавеса» на 75-й минуте с пенальти отличился нападающий Лукас Перес. На 8-й минуте матча красную карточку за грубую игру получил голкипер «Осасуны» Рубен.

«Осасуна» не может одержать победу в чемпионате Испании на протяжении девяти матчей, команда закончила год на 19-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 15 матчах, «Алавес» идет 13-м с 18 очками после 16 матчей.

В следующем туре «Алавес» примет «Атлетико», «Осасуна» на выезде сыграет против клуба «Реал Сосьедад». Обе встречи пройдут 3 января.

Осасуна
1:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
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