Ташуев претендует на пост главного тренера «Актобе» и карагандинского «Шахтера»
Как стало известно Sport24, российский тренер Сергей Ташуев является кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Актобе» и карагандинского «Шахтера».
Как стало известно Sport24, российский тренер Сергей Ташуев является кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Актобе» и карагандинского «Шахтера».
Ташуев руководил «Краснодаром» в 2009—2010 годах и занял с клубом 5-е место в ФНЛ, после чего команда вышла в
Ташуев также был главным тренером «Анжи» в сезоне-2014/15, по итогам которого махачкалинский клуб занял 2-е место в ФНЛ и оформил выход в РПЛ.