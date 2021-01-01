Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2020
Атлетик
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
2020
Осасуна
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
2.01
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
Футбол. Зарубежный
2.01
Вильярреал
Леванте
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
16:29 (мск), источник: Prosports.kz

Ташуев претендует на пост главного тренера «Актобе» и карагандинского «Шахтера»

Как стало известно Sport24, российский тренер Сергей Ташуев является кандидатом на пост главного тренера казахстанского «Актобе» и карагандинского «Шахтера».

Наверх

Ташуев руководил «Краснодаром» в 2009—2010 годах и занял с клубом 5-е место в ФНЛ, после чего команда вышла в Премьер-лигу благодаря добровольному выходу из первенства «Сатурна».

Ташуев также был главным тренером «Анжи» в сезоне-2014/15, по итогам которого махачкалинский клуб занял 2-е место в ФНЛ и оформил выход в РПЛ.

Шавкат Рахмонов - боец года по версии UNDERDOG
У немцев лучшее звено на МЧМ. Что нужно знать о сопернике России
«Зло помню». Как Плющенко на год отлучали от фигурного катания
Большунов пришел вторым в первой гонке нового года
Сборная без названия страны. В США забыли, как пишется «Россия»
Глава UFC назвал лучших бойцов 2020-го
Назван лучший футболист АПЛ в 2020 году
Последний матч года в европейских чемпионатах завершился вничью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь