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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший футболист АПЛ в 2020 году

Аналитический портал WhoScored назвал лучшего футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: Reuters

Согласно собранным статистическим данным, лучшим игроком лиги стал бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. В среднем бельгиец отметился 3,7 ключевыми пасом за игру. Он регулярно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брейне создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в лиге).

Кроме того, бельгиец забил восемь мячей и сделал 15 результативных передач. «Сити» занимает восьмое место в АПЛ после 14 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Де Брейне выступает за «горожан» с 2015 года. Он дважды становился чемпионом Англии, играя за клуб из Манчестера. В составе сборной Бельгии хавбек провел 75 матчей и забил 19 голов.

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