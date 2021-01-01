Назван лучший футболист АПЛ в 2020 году

Согласно собранным статистическим данным, лучшим игроком лиги стал бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. В среднем бельгиец отметился 3,7 ключевыми пасом за игру. Он регулярно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брейне создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в лиге).

Кроме того, бельгиец забил восемь мячей и сделал 15 результативных передач. «Сити» занимает восьмое место в АПЛ после 14 матчей.

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