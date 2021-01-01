Назван лучший футболист АПЛ в 2020 году
Аналитический портал WhoScored назвал лучшего футболиста Английской
Аналитический портал WhoScored назвал лучшего футболиста Английской
Согласно собранным статистическим данным, лучшим игроком лиги стал бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. В среднем бельгиец отметился 3,7 ключевыми пасом за игру. Он регулярно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брейне создание 26 острых эпизодов (лучший показатель в лиге).
Кроме того, бельгиец забил восемь мячей и сделал 15 результативных передач. «Сити» занимает восьмое место в АПЛ после 14 матчей.
Де Брейне выступает за «горожан» с 2015 года. Он дважды становился чемпионом Англии, играя за клуб из Манчестера. В составе сборной Бельгии хавбек провел 75 матчей и забил 19 голов.