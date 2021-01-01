«Манчестер Сити» лишился пятерых игроков перед матчем с «Челси» из-за коронавируса
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской
По словам испанца, коронавирус был выявлен у пятерых игроков «горожан». В частности, игру с аристократами будут вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты помещены на карантин на десять дней.
Встреча между «Сити» и «Челси» пройдет в воскресенье, 3 января, в Лондоне. Обе команды имеют в своем активе 26 очков. Однако позади у «Манчестер Сити» только 14 матчей, а «Челси» сыграл уже 16 туров. В турнирной таблице лондонский клуб опережает соперников, занимая шестое место. «Сити» расположился на восьмом.
В нынешнем розыгрыше АПЛ команды еще не играли между собой. Второй матч пройдет в мае.