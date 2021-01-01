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1 января, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» лишился пятерых игроков перед матчем с «Челси» из-за коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на потери перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020
Футбол

Англия 2020/2021
Тур 17, 3.01.2021, 19:30

Челси-Манчестер Сити-

По словам испанца, коронавирус был выявлен у пятерых игроков «горожан». В частности, игру с аристократами будут вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты помещены на карантин на десять дней.

Встреча между «Сити» и «Челси» пройдет в воскресенье, 3 января, в Лондоне. Обе команды имеют в своем активе 26 очков. Однако позади у «Манчестер Сити» только 14 матчей, а «Челси» сыграл уже 16 туров. В турнирной таблице лондонский клуб опережает соперников, занимая шестое место. «Сити» расположился на восьмом.

В нынешнем розыгрыше АПЛ команды еще не играли между собой. Второй матч пройдет в мае.

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