«Манчестер Сити» лишился пятерых игроков перед матчем с «Челси» из-за коронавируса

Футбол Англия 2020/2021 Тур 17, 3.01.2021, 19:30 Челси - Манчестер Сити -

По словам испанца, коронавирус был выявлен у пятерых игроков «горожан». В частности, игру с аристократами будут вынуждены пропустить форвард команды Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Футболисты помещены на карантин на десять дней.

Встреча между «Сити» и «Челси» пройдет в воскресенье, 3 января, в Лондоне. Обе команды имеют в своем активе 26 очков. Однако позади у «Манчестер Сити» только 14 матчей, а «Челси» сыграл уже 16 туров. В турнирной таблице лондонский клуб опережает соперников, занимая шестое место. «Сити» расположился на восьмом.