«Эвертон» прервал серию без поражений из пяти игр в чемпионате Англии, уступив «Вест Хэму»
ТАСС, 1 января. «Эвертон» на своем поле уступил «Вест Хэму» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.
ТАСС, 1 января. «Эвертон» на своем поле уступил «Вест Хэму» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный мяч на 86-й минуте забил Томаш Соучек.
Этот матч стал первым в Английской
«Эвертон» потерпел первое поражение за шесть матчей в чемпионате Англии. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Вест Хэм» не проигрывает на протяжении трех игр (две ничьи, одна победа) и располагается на десятой строчке, набрав 26 очков.
В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 12 января в гостях сыграют с «Вулверхэмптоном». «Вест Хэм» 16 января примет «Бёрнли».