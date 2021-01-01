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1 января, источник: ТАСС

«Эвертон» прервал серию без поражений из пяти игр в чемпионате Англии, уступив «Вест Хэму»

ТАСС, 1 января. «Эвертон» на своем поле уступил «Вест Хэму» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:1.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч на 86-й минуте забил Томаш Соучек.

Этот матч стал первым в Английской премьер-лиге в 2021 году.

«Эвертон» потерпел первое поражение за шесть матчей в чемпионате Англии. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Вест Хэм» не проигрывает на протяжении трех игр (две ничьи, одна победа) и располагается на десятой строчке, набрав 26 очков.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 12 января в гостях сыграют с «Вулверхэмптоном». «Вест Хэм» 16 января примет «Бёрнли».

Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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