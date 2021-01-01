«Эвертон» прервал серию без поражений из пяти игр в чемпионате Англии, уступив «Вест Хэму»

Этот матч стал первым в Английской премьер-лиге в 2021 году.

«Эвертон» потерпел первое поражение за шесть матчей в чемпионате Англии. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Вест Хэм» не проигрывает на протяжении трех игр (две ничьи, одна победа) и располагается на десятой строчке, набрав 26 очков.