«Манчестер Юнайтед» выиграл матч АПЛ и вышел на второе место

Встреча прошла в пятницу, 1 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Бертрана Траоре «красные дьяволы» ответили точными ударами Антони Марсьяля и Бруну Фернандеша.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 33 очка и выйти на второе место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда занимает шестую позицию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aH9t19QUEEw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.