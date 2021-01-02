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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» выиграл матч АПЛ и вышел на второе место

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в пятницу, 1 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Бертрана Траоре «красные дьяволы» ответили точными ударами Антони Марсьяля и Бруну Фернандеша.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 33 очка и выйти на второе место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда занимает шестую позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 12 января на выезде сыграет с «Бернли». «Астон Вилла» днем позже на своем поле примет «Тоттенхэм».

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
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