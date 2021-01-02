«Порту» перехватит Пепе у «Зенита»? Венгер вернется в «Арсенал»?
Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
По информации A Bola, нападающий «Гремиу» Пепе близок к переходу в «Порту». «Драконы» готовы заплатить за 23-летнего бразильца 13 миллионов евро.
Ранее портал Goal сообщал об интересе «Зенита» к Пепе. Контракт бразильца с «Гремиу» действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.
На счету Пепе 21 матч в текущем розыгрыше бразильской серии А. Он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
Наверное, болельщики «канониров» с теплотой вспоминают четвертые места своей команды,
Бывший главный тренер лондонцев Арсен Венгер подарил фанатам надежду.
— Я готов помочь «Арсеналу», если понадоблюсь. Но не думаю, что это случится. Время — лучший врач, посмотрим, — сказал 71-летний специалист в интервью BBC.
Венгер тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год. При нем «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок этой страны.
С декабря 2019 года главным тренером лондонцев работает Микель Артета. На его счету два трофея: Кубок и Суперкубок Англии.
Как утверждает Marca, защитник «Баварии» Давид Алаба близок к переходу в «Реал». Агенты 28-летнего австрийца уже провели переговоры с мадридцами и достигли предварительного соглашения.
Летом 2021 года Алаба станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в «Реал» бесплатно. В зимнее трансферное окно защитник покидать «Баварию» не собирается.
Алаба выступает за мюнхенцев с 2009 года. Он — девятикратный чемпион Германии, а также — двукратный победитель Лиги чемпионов. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за «Баварию», забил гол и отдал голевую передачу.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия договорился о переходе в «Барселону». Трансфер 19-летнего испанца в каталонский клуб осуществится летом.
Контракт Гарсии с «Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Гарсия — воспитанник «Барселоны». В Манчестер он переехал в 2017 году. В текущем сезоне защитник провел за «горожан» семь матчей во всех турнирах.
Как сообщает The Sun, вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис может перейти в «ПСЖ» летом. «Шпоры» уже ищут замену 34-летнему французу: на его место претендуют Сэм Джонстон из «Вест Бромвича» и Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед».
Контракт Ллориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 12 миллионов евро.
Ранее Ллорис выступал за французские «Ниццу» (воспитанник) и «Лион». В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе «Тоттенхэма», в которых пропустил 19 голов.
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац присоединился к «Шальке», сообщает официальный сайт «горняков». Аренда 27-летнего боснийца рассчитана до конца текущего сезона.
Колашинац выступал за «Шальке» с 2012 по 2017 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне Сеад провел за «канониров» девять матчей во всех турнирах.
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан перешел в «Кальяри» на правах аренды, сообщает
Наингголан арендован до конца этого сезона. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2022 года. В текущем розыгрыше серии А бельгиец провел за миланцев четыре матча и не отметился результативными действиями.