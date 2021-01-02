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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» договорился с игроками о снижении зарплаты

«Реал» согласовал с игроками клуба снижение заработной платы на 10 процентов, сообщает Marca. Причиной этого является снижение доходов из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Twitter

Кроме того, «Реал» не намерен делать покупки в зимнее трансферное окно.

В чемпионате Испании мадридская команда занимает 2-е место, набрав 33 очка в 16 турах. Лидирует в таблице «Атлетико», у которого на 2 очка больше.

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