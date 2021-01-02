«Реал» договорился с игроками о снижении зарплаты

Кроме того, «Реал» не намерен делать покупки в зимнее трансферное окно.

В чемпионате Испании мадридская команда занимает 2-е место, набрав 33 очка в 16 турах. Лидирует в таблице «Атлетико», у которого на 2 очка больше.