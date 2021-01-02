Холанд занял первое место в рейтинге самых подорожавших футболистов в 2020 году
Портал transfermarkt представил список футболистов, которые подорожали больше всего в 2020 году.
Портал transfermarkt представил список футболистов, которые подорожали больше всего в 2020 году.
Лидером рейтинга стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. 20-летний норвежец в текущем сезоне забил 17 голов в 14 матчах. Его трансферная стоимость возросла на 55 млн евро, достигнув 100 млн.
Второе место занял канадский полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис — 80 млн евро (+55 млн). На третьем месте располагается 18-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати — 80 млн (+40 млн).