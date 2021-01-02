Два клуба КПЛ поборются за казахстанского нападающего
Талдыкорганский «Жетысу» и «Атырау» заинтересованы в 27-летнем казахстанском нападающем Елжасе Алтынбекове, сообщает KazFootball.kz.
Талдыкорганский «Жетысу» и «Атырау» заинтересованы в 27-летнем казахстанском нападающем Елжасе Алтынбекове, сообщает KazFootball.kz.
Прошлым летом форвард подписал контракт с «Кайсаром», однако провел в его составе всего четыре матча в КПЛ и отметился одним голом. Также он отыграл одну встречу за
Алтынбеков может вернуться в «Жетысу», за который выступал с февраля 2018-го по июль 2020 года. Помимо этого, футболистом интересуется «Атырау», вернувшимся в