Форвард сборной Казахстана может покинуть «Астану»
Нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин может уйти из «Астаны», сообщает в своем
Нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин может уйти из «Астаны», сообщает в своем
«Тобол» рассматривает Алексея Щеткина в качестве замены ушедшему в РПЛ Сенину Себаи. Форвард «Астаны» знает требования Григория Бабаяна, а в столице ныне решено никого не удерживать, — пишет Кожахмет.
Ранее стало известно, что «Астану», которая впервые за шесть сезонов осталась без золота КПЛ, покинули сербский защитник Урош Радакович и белорусский полузащитник Иван Маевский.