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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана может покинуть «Астану»

Нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин может уйти из «Астаны», сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет. По его данным, кандидатуру 29-летнего футболиста рассматривает костанайский «Тобол».

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Источник: Vesti.kz

«Тобол» рассматривает Алексея Щеткина в качестве замены ушедшему в РПЛ Сенину Себаи. Форвард «Астаны» знает требования Григория Бабаяна, а в столице ныне решено никого не удерживать, — пишет Кожахмет.

Ранее стало известно, что «Астану», которая впервые за шесть сезонов осталась без золота КПЛ, покинули сербский защитник Урош Радакович и белорусский полузащитник Иван Маевский.

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