Папа Римский — о Марадоне: На поле он был поэтом, великим чемпионом, но очень ранимым

«Познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом. Великий чемпион, радовавший миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым. Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации.

Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы.



Когда сообщили о смерти Марадоны, я помолился за него и послал семье чётки со словами утешения", — приводит слова папы Франциска La Gazzetta dello Sport.



Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.