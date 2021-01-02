Папа Римский — о Марадоне: На поле он был поэтом, великим чемпионом, но очень ранимым
Папа Римский Франциск рассказал, каким запомнился ему легендарный футболист Диего Марадона, скончавшийся в 2020 году в возрасте 60 лет.
Папа Римский Франциск рассказал, каким запомнился ему легендарный футболист Диего Марадона, скончавшийся в 2020 году в возрасте 60 лет.
«Познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом. Великий чемпион, радовавший миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым.
Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации.
Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы.
Когда сообщили о смерти Марадоны, я помолился за него и послал семье чётки со словами утешения", — приводит слова папы Франциска La Gazzetta dello Sport.
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.