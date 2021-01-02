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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 17-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: Reuters

Счёт был открыт на 29-й минуте матча — нападающий Гарри Кейн с пенальти пробил по центру ворот, Меслье не угадал и завалился в правый угол.

На 43-й минуте «шпоры» увеличили преимущество. Гарри Кейн с правого фланга прострелил в штрафную, где нападающий Сон Хын Мин сыграл на опережение и в касание пробил в нижний угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 50-й минуте хозяева довели счёт до разгромного — после подачи Сон Хын Мина с углового защитник Тоби Алдервейрелд неотразимо пробил головой из вратарской.

На 92-й минуте с поля был удалён защитник хозяев Мэтт Доэрти.

«Тоттенхэм» в 16 встречах набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

Тоттенхэм Хотспур
3:0
Первый тайм: 2:0
Лидс
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