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18:17 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» обыграл «Селтик» и оторвался от соперника на 19 очков

2 января в Глазго состоялось дерби Старой Фирмы — «Рейнджерс» принимал «Селтик» в матче 22-го тура шотландской Премьер-лиги. Победу в игре одержали хозяева — 1:0.

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Единственный гол в матче был забит полузащитником «Селтика» Каллумом Макгрегором в собственные ворота после подачи углового.

Благодаря этой победе лидирующий в чемпионате «Рейнджерс» нарастил отрыв от идущего вторым «Селтика» до 19 очков. У «Селтика» при этом есть 2 матча в запасе.

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