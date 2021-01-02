«Рейнджерс» обыграл «Селтик» и оторвался от соперника на 19 очков

Единственный гол в матче был забит полузащитником «Селтика» Каллумом Макгрегором в собственные ворота после подачи углового.

Благодаря этой победе лидирующий в чемпионате «Рейнджерс» нарастил отрыв от идущего вторым «Селтика» до 19 очков. У «Селтика» при этом есть 2 матча в запасе.