«Рейнджерс» обыграл «Селтик» и оторвался от соперника на 19 очков
2 января в Глазго состоялось дерби Старой Фирмы — «Рейнджерс» принимал «Селтик» в матче 22-го тура шотландской
2 января в Глазго состоялось дерби Старой Фирмы — «Рейнджерс» принимал «Селтик» в матче 22-го тура шотландской
Единственный гол в матче был забит полузащитником «Селтика» Каллумом Макгрегором в собственные ворота после подачи углового.
Благодаря этой победе лидирующий в чемпионате «Рейнджерс» нарастил отрыв от идущего вторым «Селтика» до 19 очков. У «Селтика» при этом есть 2 матча в запасе.