«Шахтер» может пополниться экс-футболистом «Зенита» и молодежной сборной России
Российский защитник Аслан Дудиев может перейти в карагандинский «Шахтер», передает
Российский защитник Аслан Дудиев может перейти в карагандинский «Шахтер», передает
В настоящее время Дудиев выступает в составе калининградской «Балтики» в ФНЛ. Ранее он защищал цвета «Алании», «Мордовии», «Томи», «Анжи» и «Тосно». Также в сезоне-2010 он находился в аренде в питерском «Зените», однако пробиться в основной состав не сумел. В составе «Алании» выходил в финал Кубка России в 2011 году. Сыграл два матча за молодежную сборную России.
В КПЛ Дудиев не будет считаться легионером.