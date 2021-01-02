Почеттино назначен главным тренером «ПСЖ»
«ПСЖ» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды. Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2022 года и имеет опцию продления на 1 год.
«ПСЖ» официально объявил о назначении Маурисио Почеттино новым главным тренером команды. Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2022 года и имеет опцию продления на 1 год.
Ранее Почеттино работал главным тренером «Эспаньола», «Саутгемптона» и «Тоттенхэма», с которым он вышел в финал Лиги чемпионов в 2019 году.
В рамках игровой карьеры Почеттино выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, забил 6 голов в 95 матчах и даже был капитаном команды.
В должности главного тренера «ПСЖ» Почеттино сменил уволенного ранее Томаса Тухеля. В чемпионате Франции парижане занимают 3-е место после 17 туров, отставая от «Лиона» и «Лилля» на одно очко.
В Лиге чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть в 1/8 финала против «Барселоны».