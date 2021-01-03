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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» выиграл третий матч АПЛ подряд

«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в субботу, 2 января, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Киран Тирни и Букайо Сака. Дубль оформил Александр Ляказетт.

Победа стала для «Арсенала» третьей подряд, команда набрала 23 очка и занимает 11-е место. В активе «Вест Бромвича» восемь очков, клуб находится на 19-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» в следующем туре 14 января на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» двумя днями позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Вест Бромвич Альбион
0:4
Первый тайм: 0:2
Арсенал
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