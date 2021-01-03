«Арсенал» выиграл третий матч АПЛ подряд

Встреча прошла в субботу, 2 января, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Киран Тирни и Букайо Сака. Дубль оформил Александр Ляказетт.

Победа стала для «Арсенала» третьей подряд, команда набрала 23 очка и занимает 11-е место. В активе «Вест Бромвича» восемь очков, клуб находится на 19-й позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JPPih1Fs7X0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.