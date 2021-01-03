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3 января, источник: Lenta.Ru

«Лестер» победил в матче АПЛ и вышел на третье место

«Лестер» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 3 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс. У хозяев отличился Энди Кэрролл.

Победа позволила «Лестеру» набрать 32 очка и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 19 очков, клуб расположился на 15-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лестер» в следующем туре 16 января на своем поле примет «Саутгемптон». «Ньюкасл» четырьмя днями раньше на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

Ньюкасл Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:0
Лестер
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