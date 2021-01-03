«Лестер» победил в матче АПЛ и вышел на третье место

Встреча прошла в воскресенье, 3 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс. У хозяев отличился Энди Кэрролл.

Победа позволила «Лестеру» набрать 32 очка и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 19 очков, клуб расположился на 15-й позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kdv_x_vakb0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.