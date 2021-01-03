«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену
ТАСС, 3 января. «Аталанта» на своем поле крупно обыграла «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.
ТАСС, 3 января. «Аталанта» на своем поле крупно обыграла «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей мячи забили Дуван Сапата (11-я и 49-я минуты), Маттео Пессина (45), Робин Госенс (57) и Луис Мюриэль (68), у проигравших отличился Влад Кирикеш (75).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.
«Аталанта» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти игр и занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Сассуоло» располагается на пятой строчке, имея в активе 26 очков. В следующем туре «Аталанта» 6 января примет «Парму», а «Сассуоло» дома в тот же день встретится с «Дженоа».
Результаты других матчей игрового дня:
«Интер» — «Кротоне — 6:2;.
«Дженоа» — «Лацио» — 1:1;.
«Кальяри» — «Наполи» — 1:4;.
«Парма» — «Торино» — 0:3;.
«Рома» — «Сампдория» — 1:0;.
«Специя» — «Верона» — 0:1;.
«Фиорентина» — «Болонья» — 0:0.