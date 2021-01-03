«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену

«Аталанта» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти игр и занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Сассуоло» располагается на пятой строчке, имея в активе 26 очков. В следующем туре «Аталанта» 6 января примет «Парму», а «Сассуоло» дома в тот же день встретится с «Дженоа».