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3 января, источник: ТАСС

«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в чемпионате Италии, Миранчук вышел на замену

ТАСС, 3 января. «Аталанта» на своем поле крупно обыграла «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Дуван Сапата (11-я и 49-я минуты), Маттео Пессина (45), Робин Госенс (57) и Луис Мюриэль (68), у проигравших отличился Влад Кирикеш (75).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти игр и занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Сассуоло» располагается на пятой строчке, имея в активе 26 очков. В следующем туре «Аталанта» 6 января примет «Парму», а «Сассуоло» дома в тот же день встретится с «Дженоа».

Результаты других матчей игрового дня:

«Интер» — «Кротоне — 6:2;.

«Дженоа» — «Лацио» — 1:1;.

«Кальяри» — «Наполи» — 1:4;.

«Парма» — «Торино» — 0:3;.

«Рома» — «Сампдория» — 1:0;.

«Специя» — «Верона» — 0:1;.

«Фиорентина» — «Болонья» — 0:0.

Аталанта
5:1
Первый тайм: 2:0
Сассуоло
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