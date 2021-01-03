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3 января, источник: Sport24

Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Алавесом»

«Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в городе Витория-Гастейс и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

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Источник: AFP 2020

Счет в матче открыли гости — на 41-й минуте отличился Маркос Льоренте. «Алавес» отыгрался на 84-й минуте после автогола Аугусто Фелипе. «Атлетико» вырвал победу на последней минуте основного времени после точного удара Луиса Суареса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в таблице Ла Лиги. При этом у идущего вторым «Реала» 36 очков и на два сыгранных матча больше. У «Алавеса» 18 очков (13-е место).

Алавес
1:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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