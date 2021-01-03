Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Алавесом»

Счет в матче открыли гости — на 41-й минуте отличился Маркос Льоренте. «Алавес» отыгрался на 84-й минуте после автогола Аугусто Фелипе. «Атлетико» вырвал победу на последней минуте основного времени после точного удара Луиса Суареса.

«Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в таблице Ла Лиги. При этом у идущего вторым «Реала» 36 очков и на два сыгранных матча больше. У «Алавеса» 18 очков (13-е место).