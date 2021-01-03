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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 3 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Кевин де Брейне. У лондонцев отличился Каллум Хадсон-Одои.

Победа позволила «горожанам» набрать 29 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Челси» имеет на три очка меньше и находится на восьмой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 13 января на своем поле примет «Брайтон». «Челси» двумя днями позже на выезде сыграет с «Фулхэмом».

Челси
1:3
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
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