«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем», забив пять мячей во втором тайме
ТАСС, 3 января. «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
ТАСС, 3 января. «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей мячи забили Йозуа Киммих (50-я минута), Лерой Сане (55), Николас Зюле (70) и Роберт Левандовский (76, 83), у проигравших отличились Джонатан Буркардт (32) и Александр Хак (44). Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но во втором забила пять голов подряд.
Левандовский забил 19 мячей в текущем сезоне чемпионата Германии, он лидирует в списке лучших бомбардиров.
«Бавария» не проигрывает на протяжении 12 игр, клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Майнц» не может одержать победу шесть матчей кряду (4 поражения, 2 ничьи) и идет на предпоследней, 17-й строчке, имея в активе 6 очков.
В следующем туре мюнхенская команда 8 января в гостях сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Майнц» днем позднее примет «Айнтрахт».
В другом матче игрового дня «Боруссия» из Дортмунда дома переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.