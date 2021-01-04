«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем», забив пять мячей во втором тайме

В составе победителей мячи забили Йозуа Киммих (50-я минута), Лерой Сане (55), Николас Зюле (70) и Роберт Левандовский (76, 83), у проигравших отличились Джонатан Буркардт (32) и Александр Хак (44). Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но во втором забила пять голов подряд.

Левандовский забил 19 мячей в текущем сезоне чемпионата Германии, он лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Бавария» не проигрывает на протяжении 12 игр, клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Майнц» не может одержать победу шесть матчей кряду (4 поражения, 2 ничьи) и идет на предпоследней, 17-й строчке, имея в активе 6 очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r5q_aiJfuoU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре мюнхенская команда 8 января в гостях сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Майнц» днем позднее примет «Айнтрахт».