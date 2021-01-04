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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
00:12 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем», забив пять мячей во втором тайме

ТАСС, 3 января. «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Йозуа Киммих (50-я минута), Лерой Сане (55), Николас Зюле (70) и Роберт Левандовский (76, 83), у проигравших отличились Джонатан Буркардт (32) и Александр Хак (44). Хозяева проигрывали после первого тайма со счетом 0:2, но во втором забила пять голов подряд.

Левандовский забил 19 мячей в текущем сезоне чемпионата Германии, он лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Бавария» не проигрывает на протяжении 12 игр, клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Майнц» не может одержать победу шесть матчей кряду (4 поражения, 2 ничьи) и идет на предпоследней, 17-й строчке, имея в активе 6 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре мюнхенская команда 8 января в гостях сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Майнц» днем позднее примет «Айнтрахт».

В другом матче игрового дня «Боруссия» из Дортмунда дома переиграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

Бавария
5:2
Первый тайм: 0:2
Майнц
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