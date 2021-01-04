«Челси» начал поиск кандидатов на замену Лэмпарду
Лондонский «Челси» после поражения в матче с «Манчестер Сити» начал поиск кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, сообщает The Athletic.
Лондонский «Челси» после поражения в матче с «Манчестер Сити» начал поиск кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, сообщает The Athletic.
Лэмпард будет уволен, если спад в команде продолжится. Однако специалист может доработать до конца сезона-2020/2021, если результаты «Челси» улучшатся.
В последних шести матчах АПЛ «Челси» сумел одержать лишь одну победу.
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