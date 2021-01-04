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12:48 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» разгромил «Удинезе», Роналду оформил дубль и сделал результативную передачу

«Ювентус» победил «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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«Юве» открыл счет в первом тайме после гола Криштиану Роналду на 31-й минуте игры. В начале второй половины Федерико Кьеза с паса Роналду сделал счет 2:0. Затем португалец забил еще, оформив дубль. «Удинезе» провел гол престижа уже в компенсированное арбитром время — отличился Марвин Зегелар. А на последних секундах матча Пауло Дибала установил окончательный счет на табло — 4:1.

«Ювентус» набрал 27 очков и занимает 5-е место в таблице Серии А. У «Удинезе» 15 очков и 13-я позиция.

Ювентус
4:1
Первый тайм: 1:0
Удинезе
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