«Ювентус» разгромил «Удинезе», Роналду оформил дубль и сделал результативную передачу

«Юве» открыл счет в первом тайме после гола Криштиану Роналду на 31-й минуте игры. В начале второй половины Федерико Кьеза с паса Роналду сделал счет 2:0. Затем португалец забил еще, оформив дубль. «Удинезе» провел гол престижа уже в компенсированное арбитром время — отличился Марвин Зегелар. А на последних секундах матча Пауло Дибала установил окончательный счет на табло — 4:1.