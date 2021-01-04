Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.01
Эйбар
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
3.01
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
3.01
Ювентус
Удинезе
41
Футбол. Зарубежный
3.01
Уэска
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
13:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зависимость от Месси. «Барса» выиграла в дважды юбилейном матче аргентинца

«Барселона» на выезде победила «Уэску» (1:0), Лионель Месси провел 500-й матч за сине-гранатовых в чемпионате Испании и 750-й — во всех турнирах.

Наверх
Источник: Twitter

Месси отгулял дополнительные дни отдыха, залечил травму, посмотрел с трибуны встречу с «Эйбаром» (1:1) и благополучно вернулся в состав «Барселоны» на первый матч года. Это была дважды юбилейная игра для аргентинца — 500-я в чемпионате Испании и 750-я в сине-гранатовой футболке вообще. До рекордсмена клуба Хави осталось совсем чуть-чуть: у него 505 и 767 соответственно. Хави, кстати, на днях был упомянут в контексте текущих дел «Барселоны»: один из кандидатов на пост президента клуба Виктор Фонт пообещал в случае своей победы доверить легенде пост генменеджера. Выборы пройдут 24 января, а пока «Барса» пытается выправить положение в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Важно также отметить возвращение в состав «Барселоны» Жорди Альбы, потому что новости из лазарета в основном плохие: к травмированным Ансу Фати, Жерару Пике и Самюэлю Юмтити добавился Фелиппе Коутинью. Бразилец перенес операцию на колене.

В Уэске «Барселона» вернулась к схеме с четырьмя защитниками. Для полноты картины стоит отметить, что у хозяев отсутствовали два важных футболиста: таранный форвард Сандро Рамирес и защитник Пабло Маффео, которого Месси как-то назвал самым сложным опекуном в карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение Месси воодушевило «Барсу», гости начали очень активно. Дважды забивать мог Педри: его удар с близкого расстояния парировал вратарь, а головой 18-летний полузащитник пробил над перекладиной. Символично, что первый мяч «Барселоны» в 2021 году забил Френки де Йонг — он выступает под номером 21. А голевую ему отдал, конечно же, Месси. Для аргентинца это 198-й ассист в чемпионате Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до перерыва Месси мог забить свой 452-й мяч, но в том эпизоде свою порцию славы получил голкипер «Уэски» Альваро Фернандес, потащивший фирменный удар аргентинца со штрафного. Тема зависимости «Барсы» от Месси была актуальна в первом тайме. У Роналда Кумана накануне спрашивали об этом, и отпираться голландец не стал: «Да, зависимость есть, но так происходит много лет. Его игра и его важность для команды огромны. Когда “Барселона” не играла хорошо, Лео был там, чтобы изменить ситуацию. Вот почему он лучший в мире».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» в последнее время плохо выглядит на выезде — лишь одна победа в пяти последних встречах. Но с «Уэской» все завершилось благополучно, и для победы хватило одного мяча. Хозяев долгое время оставлял в деле вратарь Фернандес. Он спас своих несколько раз, в частности, отразив два опасных удара Дембеле и так и не дав Месси отметить юбилей голом. В концовке «Уэска», последняя команда чемпионата, напрягла оборону сине-гранатовых. Штурмом это не назвать, но Марк-Андре тер Штеген все же несколько раз вступил в игру.

Месси отметил юбилей голевой передачей, «Барселона» одержала скромную победу и поднялась на пятую строчку в таблице.

Уэска
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
«Будет игра с эмоциями»: Ларионов — о полуфинале с Канадой
«Челси» начал поиск кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду
Финский отлив: ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
Дубль Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в матче Серии А
10 молодых футболистов, ставших звездами в 2020 году
«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь