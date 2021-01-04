Месси сделал свою 300-ю голевую передачу за карьеру

Таким образом, Месси достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру. Он сделал 260 передач в 750 матчах в составе сине-гранатовых, а также ещё 40 — в 142 матчах за сборную Аргентины. При этом игра с «Уэской» стала для Месси 500-й в рамках Ла Лиги.

Аргентинец проводит 17-й сезон в основном составе «Барселоны». В чемпионатах Испании 33-летний аргентинец забил 451 гол и сделал 185 результативных передач, а «Барса» одержала при этом 368 побед. Месси является 10-кратным чемпионом Испании.