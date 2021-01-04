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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Зарубежный клуб решил судьбу Александра Меркеля

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель может в ближайшее время покинуть саудовский футбольный клуб «Аль-Фейсали». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Халед Аль-Фах.

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Источник: www.cronachedispogliatoio.it

«Александр Меркель будет в числе первых игроков, покидающих «Аль-Фейсали», — говорится в сообщении.

Ранее Al Eqtisadiah писал, что Меркель вместе с французским полузащитником Роменом Амальфитано близки к уходу из «Аль-Фейсали». Отмечалось, что саудовский клуб будет искать замену этим игрокам в зимнее трансферное окно.

Напомним, Меркель перешел в «Аль-Фейсали» в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский «Хераклес» он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».

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