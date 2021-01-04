Зарубежный клуб решил судьбу Александра Меркеля

«Александр Меркель будет в числе первых игроков, покидающих «Аль-Фейсали», — говорится в сообщении.

Ранее Al Eqtisadiah писал, что Меркель вместе с французским полузащитником Роменом Амальфитано близки к уходу из «Аль-Фейсали». Отмечалось, что саудовский клуб будет искать замену этим игрокам в зимнее трансферное окно.

Напомним, Меркель перешел в «Аль-Фейсали» в сентябре 2020 года. За это время он провел за саудовский клуб восемь матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт казахстанского футболиста с клубом действует до лета 2022 года.