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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» определился с новым тренером и «прокатил» Огая. Известен бюджет на новый сезон

Казахстанский специалист Константин Горовенко стал новым главным тренером талдыкорганского «Жетысу». Об этом сообщает в своем телеграм-канале инсайдер и журналист Айдын Кожахмет.

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На этом посту Горовенко сменил Дмитрия Огая, которого, по его информации, «прокатили, прогнав перед ним «кино».

«Константин Горовенко уже обзванивает футболистов и предлагает им перейти под знамена «Жетысу». Следовательно, ему дали утвердительный ответ, а Огаю от ворот поворот.

Хотя изначально самого Дмитрия Алексеевича уверяли, что никто кроме него на этот пост не рассматривается. По всей видимости, сделано это было с единственной целью — тем самым вынудить уйти из клуба спортивного директора Руслана Балтиева и тренера вратарей Юрия Новикова, чьи пути-дороги с Огаем разошлись.

Горовенко будет работать с минимальным бюджетом и, преимущественно, с молодыми футболистами. Это для него оптимальный вариант, ведь прошедший сезон наглядно продемонстрировал, что с опытными футболистами тренер пока не умеет грамотно выстраивать отношения. И дело не только в конфликте с Жереми Монзорро. Сразу после инцидента с французом казахстанский специалист хотел также расстаться и с другими опытными исполнителями — Дмитрием Ятченко и Арсеном Хубуловым. Но тогда этого ему не дал сделать руководитель клуба Ерлан Уразаев, — написал источник.

Напомним, в минувшем сезоне «Жетысу» занял шестое место в КПЛ-2020, хотя перед клубом стояла задача войти в тройку.

Горовенко прошлым летом возглавил «Шахтер» и вернул карагандинцев в еврокубки. По итогам сезона «горняки» заняли четвертое место в КПЛ, а в декабре тренер и руководство клуба решили не продлевать сотрудничество.

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