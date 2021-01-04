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17:24 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Флетчер вошел в тренерский штаб команды

ТАСС, 4 января. Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб манкунианцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2020

С октября Флетчер работал с одной из юношеских команд в структуре «Манчестер Юнайтед».

Команда
Манчестер Юнайтед

«У Даррена есть ДНК “Юнайтед”, он точно знает, что нужно игрокам команды, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” Уле-Гуннар Сульшер. — Он находится в начале своей тренерской карьеры, его опыт как на поле, так и за его пределами станет отличным дополнением к коллективу».

«Я очень рад вернуться в клуб в качестве тренера первой команды, — отметил Флетчер. — Это очень захватывающее время для нашей молодой команды, я с нетерпением жду следующих шагов в моей тренерской карьере».

Флетчер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем кубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, четырехкратным обладателем Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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